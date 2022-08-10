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لبنان

كلودين عون وقعت خطة عمل سنوية مع اليونيسف

Lebanon 24
10-08-2022 | 10:49
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وقعت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون، في مقر الهيئة، خطة عمل سنوية مع منظمة اليونيسيف ممثلة برئيسة قسم حماية الأطفال لديها مايكي هويجبريغتز، وحضور مسؤولة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي فرح حمود وخبير في النوع الاجتماعي في قطاع التعليم في اليونيسيف هاني يوسف.
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وأفاد بيان للهيئة أن "هذا التوقيع يأتي في إطار التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة اليونيسيف واستكمالا لتنفيذ مشروع فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع، الذي يرمي إلى الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من كل أشكال العنف".

وأشار إلى أن "هذه الخطة التي ستنفذ خلال العام المقبل، تتضمن نشاطات عدة تشمل تنظيم جلسات توعوية حول سبل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي ستستهدف 6000 فتاة و4000 شاب، وتنمية قدرات وتدريب الجسم التعليمي على كيفية التعامل مع الطالبات والطلاب الذين يتعرضون للعنف وعلى سبل الحؤول دون التسرب المدرسي. كذلك تشمل هذه الخطة السعي لإقرار تشريع يحدد سن 18 سنة كسن أدنى للزواج، وذلك للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات".
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