جنبلاط عرض مع السفيرة الأميركية المستجدات السياسية





استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، ومفوض الخارجية في الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، حيث تمّ البحث في المستجدات السياسية.

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