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لبنان

جنبلاط عرض مع السفيرة الأميركية المستجدات السياسية

Lebanon 24
10-08-2022 | 10:50
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، ومفوض الخارجية في الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، حيث تمّ البحث في المستجدات السياسية.
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وليد جنبلاط

السفيرة الأميريكية

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