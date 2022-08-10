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لبنان

حاول تهريب دولارات مزيّفة الى سوريا بطريقة احترافية.. وهكذا كان مصيره

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:12
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 02-08-2022 وفي بلدة تمنين الفوقا، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:
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خ. د. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري)
وضبطت بحوزته مبلغ يبلغ حوالى /11,000/$ مزيّف من فئتي /50 و100/ $، مخبأ بطريقة احترافية داخل ألبسة مستعملة، كان يحاول تهريبه من لبنان الى سوريا.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين.
 
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