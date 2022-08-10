حاول تهريب دولارات مزيّفة الى سوريا بطريقة احترافية.. وهكذا كان مصيره

Advertisement

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 02-08-2022 وفي بلدة تمنين الفوقا، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:خ. د. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري)وضبطت بحوزته مبلغ يبلغ حوالى /11,000/$ مزيّف من فئتي /50 و100/ $، مخبأ بطريقة احترافية داخل ألبسة مستعملة، كان يحاول تهريبه من لبنان الى سوريا.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين.