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لبنان
حاول تهريب دولارات مزيّفة الى سوريا بطريقة احترافية.. وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
10-08-2022
|
11:12
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 02-08-2022 وفي بلدة تمنين الفوقا، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:
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خ. د. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري)
وضبطت بحوزته مبلغ يبلغ حوالى /11,000/$ مزيّف من فئتي /50 و100/ $، مخبأ بطريقة احترافية داخل ألبسة مستعملة، كان يحاول تهريبه من لبنان الى سوريا.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين.
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