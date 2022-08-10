حجم التداول على منصة Sayrafa... كم بلغ اليوم؟

اعلن مصرف لبنان في بيان،ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 32 مليون دولار أميركي بمعدل 26100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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