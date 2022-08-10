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لبنان
بالتفاصيل... 4 قرارات لجمعية مصارف لبنان
Lebanon 24
10-08-2022
|
11:46
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عقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان اجتماعاً ناقشت خلاله المستجدات على الساحة المصرفية. وبعد النقاش، اتخذت الجمعية العمومية 4 قرارات وهي كالآتي:
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