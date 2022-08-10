Advertisement

لبنان

بالتفاصيل... 4 قرارات لجمعية مصارف لبنان

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:46
A-
A+
Doc-P-979608-637957542120367004.jpg
Doc-P-979608-637957542120367004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان اجتماعاً ناقشت خلاله المستجدات على الساحة المصرفية. وبعد النقاش، اتخذت الجمعية العمومية 4 قرارات وهي كالآتي:
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
رئيس "جمعية مصارف لبنان": مستمرّون في الحفاظ على القطاع المصرفي
lebanon 24
10/08/2022 22:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان هامّ من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
10/08/2022 22:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري عرض وفارينا سبل التعاون مع اليونسكو وأعلن عن نقل برامج مشتركة بين التلفزيون الرسمي الأوسترالي وتلفزيون لبنان
lebanon 24
10/08/2022 22:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتم نقل المونديال مجانًا في لبنان؟
lebanon 24
10/08/2022 22:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

جمعية مصارف لبنان

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:32 | 2022-08-10
14:38 | 2022-08-10
14:35 | 2022-08-10
14:24 | 2022-08-10
14:20 | 2022-08-10
14:08 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website