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لبنان

حالته لم تتحمل... وفاة شاب بعد تعرضه لحادث سير في زغرتا

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:54
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توفي الشاب ميشال عيس متأثراً بجراحه البليغة بعد تعرضه لحادث سير في منطقة مجدليا قضاء زغرتا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكانت قد تولت فوق الاسعاف في الصليب الاحمر نقله الى مستشفى سيدة زغرتا للعلاج وهو بحالة حرجة، لكنه فارق الحياة لاحقاً.
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زغرتا

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