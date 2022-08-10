غادرت منزلها الى جهة مجهولة ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- ماري الياس فريحة (مواليد عام 1957، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 22-7-2022، منزلها الكائن في محلّة الأشرفيّة، الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.