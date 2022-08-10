في جب جنين... حريق يقضي على أثاث المنزل (صورة)

شب حريق في منزل في بلدة جب جنين بالبقاع الغربي نتيجة ماس كهربائي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واقتصرت الأضرار على الماديات من أثاث المنزل.

وعلى الفور حضرت قوة من الدفاع المدني وأخمدت الحريق.