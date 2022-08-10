اشتباكات مسلحة بين بلدتين حدوديتين... هذه التفاصيل

تدور اشتباكات عنيفة تستعمل فيها القذائف الصاروخية في المنطقة الحدودية بين بلدتي المشرفة والمصرية الواقعتين في ريف القصير السورية بين عشيرتي "أبو جبل" من جهة و"الحاج حسن" من جهة ثانية، وذلك على خلفية مقتل الشاب محمد الحاج حسن يوم أمس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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