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لبنان

هل يتم نقل المونديال مجانًا في لبنان؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 13:22
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أفادت قناة "الجديد" أن وزيري الاعلام والسياحة في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ووليد نصار بحثا مع الجانب القطري إمكانية نقل مونديال قطر ٢٠٢٢ مجاناً عبر شاشة تلفزيون لبنان ولم يتلقّيا ردًا حتى الساعة. 
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