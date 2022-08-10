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لبنان

جمعية REBIRTH BEIRUT أضاءت 4 إشارات مرورية إضافية في بيروت

Lebanon 24
10-08-2022 | 13:56
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أعلنت جمعية Rebirth Beirut "إضاءتها اليوم، أربع إشارات مرورية على الطاقة الشمسية، في إطار مواصلة مبادرتها التي كانت أطلقتها في شباط الفائت تحت عنوان مع كل إشارة فسحة أمل".

ولفتت الجمعية في بيان، إلى أن "هذه الإشارات الأربع الأساسية في بيروت، وهي بترو طراد - سوديكو، وشارل مالك - سيدروس، وشارل مالك - الحكمة، وتقاطع مار متر سبينس، تنضم إلى قائمة من ٩ إشارات كانت أهلتها ضمن العاصمة، وهي: برج الغزال، بشارة الخوري، سوفيل، مار نقولا - التباريس، ساحة ساسين، أديب اسحق، الصيفي، وطريق الشام - السوديكو".
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