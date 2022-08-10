توقيف مطلوب وضبط أسلحة وذخيرة في بلدة الفاعور - البقاع

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 10 / 8 / 2022 أوقفت قوة من الجيش المطلوب (ج.ب.) في بلدة الفاعور – البقاع لقيادته سيارة من دون أوراق ثبوتية، وضبطت بحوزته سلاحاً حربياً نوع كلاشينكوف وممشطين وكمية من الذخيرة.كما ضبطت سيارة نوع رابيد لون أبيض تحمل لوحات مزورة وبداخلها 6 بنادق حربية و20 ممشطاً وذخائر مختلفة.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.