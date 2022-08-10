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لبنان

بو حبيب استقبل سفيرة كندا في زيارة وداعية وبحث مع سفيرة اليونان في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
10-08-2022 | 14:35
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، اليوم، سفيرة كندا شانتال شاستناي في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة للبحث في ملف النازحين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين. 
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كما التقى بو حبيب سفيرة اليونان لدى لبنان كاترين فونتولاكي، وتناول البحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والامور التي تهم لبنان.
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