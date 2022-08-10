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لبنان

المكاري عرض وفارينا سبل التعاون مع اليونسكو وأعلن عن نقل برامج مشتركة بين التلفزيون الرسمي الأوسترالي وتلفزيون لبنان

Lebanon 24
10-08-2022 | 14:38
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 غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ،المهندس زياد المكاري عبر "تويتر": "خلال اللقاء مع مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا، والذي تخلله بحث في كيفية تطوير قانون الاعلام لكي يحاكي المعايير العالمية، كما سبل التعاون بين وزارة الاعلام واليونسكو على صعيد مكافحة خطاب الكراهية والاخبار الزائفة".
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وقال في تغريدة ثانية: "العمل على نقل اخبار الجالية اللبنانية في اوستراليا عبر برامج مشتركة بين التلفزيون الرسمي الاوسترالي وتلفزيون لبنان كان مدار بحث مع السفير الاوسترالي اندرو بارنز. كما شددنا على ضرورة تطوير سبل التعاون بين البلدين".
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