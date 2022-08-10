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لبنان

المرتضى استقبل لجنة مهرجان صيدا وتناول اهمية ايجاد امسيات ثقافية وتراثية

Lebanon 24
10-08-2022 | 15:32
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم رئيسة لجنة مهرجان صيدا  نادين كاعين، نائبة رئيسة اللجنة اية النقيب وعضوات من اللجنة اماني البابا حجازي وميسا حانوني يعفوري للبحث في امكانية اقامة حفلات تراثية في باحة القلعة البرية لمدينة صيدا الشهر المقبل .
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واكد المرتضى "دور اللجنة في تفعيل الحراك الثقافي بالتعاون مع الوزارة في مدينة صيدا والجوار".

وتناول اللقاء "اهمية ايجاد امسيات ثقافية تراثية في رحاب القلعة التي تم ترميمها حديثا من قبل البعثة الايطالية مما يبرز جماليتها التاريخية".

كما وتطرق اللقاء ايجاد فعاليات ثقافية بالتعاون مع الكونسرفتوار وتنظيم معرض فني تشكيلي بالمتحف قيد الانشاء بالقرب من القلعة البرية.
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