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لبنان

ترجيحات غير مطمئنة

Lebanon 24
10-08-2022 | 17:16
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تغيَّر مزاج الترقب في البلد، بعد ترجيحات غير مطمئنة للمجريات المحيطة بالتفاوض البحري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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