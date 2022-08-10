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لبنان
حادث سير في كوشا عكار
Lebanon 24
10-08-2022
|
19:27
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سجّل حادث سير عند مفرق بلدة كوشا العكارية حيث اقتحمت سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا محلاً لبيع الهواتف الخليوية دون تسجيل اصابات في الارواح.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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