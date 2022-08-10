حادث سير في كوشا عكار

سجّل حادث سير عند مفرق بلدة كوشا العكارية حيث اقتحمت سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا محلاً لبيع الهواتف الخليوية دون تسجيل اصابات في الارواح.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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