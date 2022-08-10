Advertisement

لبنان

حادث سير في كوشا عكار

Lebanon 24
10-08-2022 | 19:27
A-
A+
Doc-P-979676-637957818952309192.jpeg
Doc-P-979676-637957818952309192.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل حادث سير عند مفرق بلدة كوشا العكارية حيث اقتحمت سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا محلاً لبيع الهواتف الخليوية دون تسجيل اصابات في الارواح.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رحل بعزّ شبابه... حادث سير يودي بحياة إبن عكار (صورة)
lebanon 24
11/08/2022 06:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإصابات في عكار
lebanon 24
11/08/2022 06:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حالته لم تتحمل... وفاة شاب بعد تعرضه لحادث سير في زغرتا
lebanon 24
11/08/2022 06:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حميه بحث مع رستم في قضايا إنمائية لقضاء عكار
lebanon 24
11/08/2022 06:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2022-08-10
23:01 | 2022-08-10
22:16 | 2022-08-10
22:14 | 2022-08-10
23:11 | 2022-08-10
23:01 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website