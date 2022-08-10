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لبنان

عون تبلّغ استياء سوريا وعودة النازحين مستبعدة قبل الحل السياسي

Lebanon 24
10-08-2022 | 22:38
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اوردت"الديار" ان الرئيس ميشال عون تبلغ استياء سوريا من تصريح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب عن عدم قدرة سوريا على تأمين الحماية للنازحين السوريين في حال عودتهم الى بلادهم، ولهذه الغاية عقد الرئيس عون اجتماعا في القصر الجمهوري لمناقشة الملف من كل جوانبه، وعلم ان عون سيستقبل صباح اليوم الوزير عصام شرف الدين قبل توجهه الى سوريا اواخر الاسبوع. 
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وكتبت «البناء» أن الحكومة السورية أبلغت المعنيين بالدولة اللبنانية استعدادها للتعاون مع السلطات اللبنانية لإعادة النازحين السوريين مع ضرورة التنسيق على مستوى الحكومتين والدولتين والوزارات والأجهزة المعنية نظراً لضخامة الملف وجوانبه المتعددة والمعقدة، إلا أن مصدراً سياسياً أشار لـ»البناء» الى أن الجهود الداخلية والتأكيدات السورية غير كافية ولن تنجح وحدها بحل أزمة النزوح المستمرة منذ عقد كامل، بسبب غياب القرار الخارجي الأميركي – الأوروبي – الخليجي لإعادتهم الى سورية للاستمرار باستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز أمنية وسياسية واقتصادية ضد لبنان وسورية بالتوازي مع قانون العقوبات قيصر المفروض على سورية والذي يصيب لبنان أيضاً بتداعيات وشظايا كبيرة.
ويكشف المصدر أن القرار الغربي لن يعيد النازحين الآن الى سورية في ظل انشغاله بأزماته الحالية، فضلاً عن أنه يربط عودتهم بالحل السياسي في سورية وبالتالي الإبقاء على ورقة النازحين بيده لتعزيز موقفه في أية تسوية مقبلة في المنطقة مع روسيا وإيران وسورية.
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