29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا موعد دفع رواتب القطاع العام
Lebanon 24
10-08-2022
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار": نحو 35 ألفاً من موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم بعد. عودة موظفي الصرفيات في وزارة المال، عن الإضراب، حصلت يوم الجمعة في 30 حزيران. تطلّب الأمر منهم بضعة أيام لإنجاز جداول رواتب العسكريين ونحو 111 ألف متقاعد. لكن مصادر وزارة المال تشير إلى أن الأسلاك العسكرية هي الوحيدة التي تنجز جداولها بشكل لا يتطلب العمل كثيراً في الصرفيات، خلافاً لما يحصل مع باقي الموظفين الذين تتم تصفية جداولهم اسماً تلو الآخر.
Advertisement
مع عودة سائر العاملين في القطاع العام عن الإضراب بشكل تدريجي، بدأت ترد من وزارات ومؤسّسات الدولة جداول العاملين لديها. لذا، فإن الرواتب التي لم يتقاضاها أصحابها بعد، ستجهز خلال اليوم أو غداً كحد أقصى، ولا سيما أن موظفي الصرفيات يعملون منذ الاثنين في الأول من تموز لإنجاز رواتب ومخصّصات نحو 35 ألف مستفيد، ضمنهم أساتذة تعليم رسمي أساسي وثانوي، على أن يبدأ تحويل الرواتب نهاية الأسبوع، وبذلك يكون قد انقضى 10 أيام على البدء بإعدادها، وهو ما تحتاج إليه من وقت في العادة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
06:05 | 2022-08-10
10/08/2022 06:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
04:30 | 2022-08-10
10/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد قد يقلب الموازين.. هل تغير صواريخ "هارم" قواعد الحرب بأوكرانيا؟
Lebanon 24
سلاح جديد قد يقلب الموازين.. هل تغير صواريخ "هارم" قواعد الحرب بأوكرانيا؟
12:00 | 2022-08-10
10/08/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-08-10
10/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط ممثلة عربية في أحضان عشيقها... وهذا ما تم كشفه! (صورة)
Lebanon 24
ضبط ممثلة عربية في أحضان عشيقها... وهذا ما تم كشفه! (صورة)
04:49 | 2022-08-10
10/08/2022 04:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-08-11
الكباش الخفي انطلق.. فهل يتحمل لبنان الفراغ الكامل؟
02:54 | 2022-08-11
عبد الله: قرار جنبلاط فتح قنوات الحوار مع حزب الله وطني
02:48 | 2022-08-11
طلب من يمق طلب يتعلق بتصريف الأعمال في بلدية طرابلس .. ماذا فيه؟
02:45 | 2022-08-11
مياه تُباع للمواطنين... هل هي صالحة للشرب؟
02:35 | 2022-08-11
بدء ترميم قصر نوفل في طرابلس
02:30 | 2022-08-11
كلاس لـ"لبنان 24": "إحتفالية بيروت عاصمة الشباب العربي" رياضة وتواصل
فيديو
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
11/08/2022 10:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
11/08/2022 10:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
11/08/2022 10:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact