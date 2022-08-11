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لبنان

هذا هو موعد وصول الغواصة المسؤولة عن انتشال جثث ضحايا "زورق الموت" قبالة طرابلس

Lebanon 24
11-08-2022 | 00:28
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أعلن النائب اشرف ريفي أن الغواصة التي تبرع أفراد من الجالية اللبنانية في أستراليا، بتأمين تكاليف شحنها إلى طرابلس، لسحب بقايا زورق الموت الذي غرق منذ أكثر من شهر قبالة طرابلس، وانتشال جثث الضحايا الموجودين في داخله، غادرت يوم 7 آب من مرفأ إسبانيا، وستصل إلى بيروت في 17 آب.
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وأضاف في حديث صحافي، انها ستُنقل بعد يوم أو يومين إلى طرابلس لتبدأ بتنفيذ مهمتها.
 
وعن كلفة عمل الغواصة لمدة أسبوع، قال إنها تبلغ 251 ألف يورو، إضافة إلى نحو 50 ألف دولار، كتكاليف إقامة طاقم الغواصة والفريق المسؤول عن أرشفة المهمة.
 
 
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