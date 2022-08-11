حين يقول حزب الله: "في وقت"… فهل يقصد فرنجية؟

إستغربت أوساط رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية صمته لدى سؤاله عن ترشّحه لرئاسة الجمهورية، وعلّق هؤلاء أنّ صمت فرنجية الذي لا يجيب على أي أسئلة مرتبطة بالمرحلة المقبلة ما هو سوى شعور بعدم الأمان حيال موقف "حزب الله" منه، لا سيما وأن الاخير لم يعطِ "بيك زغرتا" وعداً صريحاً بذلك. واستذكرت الاوساط ترشيح الرئيس ميشال عون من قِبل "الحزب" قبل عامين من الانتخابات الرئاسية، الامر الذي لا يبدو اليوم كذلك.

وربطت الاوساط ما وصفته "بعدم حماسة حزب الله" للمعركة الرئاسية بالتطورات في المنطقة وما ينتج عنها من تداعيات. وأضافت: "حزب الله يعتبر أنه "في وقت" فهل هذا الوقت سيطال فرنجية أيضاً؟