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لبنان

ما مصير الدورة الثانية للامتحانات الرسمية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-08-2022 | 01:45
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مع استمرار إضراب القطاع العام المفتوح وما يترتب عنه من خسائر مالية على خزينة الدولة وتأخير في انجاز معاملات المواطنين، فتحت وزارة التربية أبوابها يوم الإثنين الماضي لمنح الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، والذين يرغبون بالسفر إلى الخارج،الشهادات المصدّقة، الا ان المعاملات الأخرى في الوزارة متوقفة.

وبرزت في هذا الإطار مشكلة جديدة، فأهالي وطلاب الشهادتين الثانوية والمتوسطة  الذين لم يوفقوا في الدورة الأولى وينتظرون الدورة الاستثنائية يطلقون الصرخة، لأنه وعلى الرغم من تحديد وزير التربية مواعيد هذه الدورة في 16 و17 آب للشهادة المتوسطة و18 و20 و22 آب للشهادة الثانوية بفروعها كافة، لم يتمكنوا من تقديم طلبات الترشيح بسبب الإضراب وبالتالي هم خائفون على مصير الامتحانات

كما ان وزارة التربية لم تصدر أي تعميم أو مذكرة تحدد فيها آلية ومواعيد التقدم بطلبات الترشيح، فما مصير هذه الامتحانات؟

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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