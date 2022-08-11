محاولات دولية لمنع الفراغ

بالرغم من ان الجو السائد يدل على أن الفراغ الرئاسي معطوفا على تعذّر تشكيل حكومة جديدة أمران لا مفر منهما في المرحلة المقبلة في ظل عدم القدرة على الوصول الى قواسم مشتركة بين القوى السياسية الاساسية، الا ان بارقة امل بدأت تلوح في الافق.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك شبه توافق دولي بين الدول المعنية بالملف اللبناني، من ايران الى فرنسا، على الوصول الى تسوية مؤقتة لكن سريعة على الساحة اللبنانية تمنع حصول الفراغ.

وتشير المصادر الى ان "الاستقرار في لبنان هو الهدف المشترك لجميع القوى الدولية والاقليمية، لان الانفجار سيؤثر بشكل سلبي على كل الدول من دون استثناء، من هنا فان تجنب الفوضى بات تحديا ملحا".