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لبنان

إجراء حازم... دعوى من هذه البلدية ضد كل من قطع الأشجار فيها

Lebanon 24
11-08-2022 | 02:03
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أعلنت بلدية القبيات أنها "في صدد إقامة دعوى لدى النيابة العامة، ضد كل من اعتدى على الغابات بقطع الأشجار في الملكيات العامة والخاصة، لا سيما تجار الحطب"، مشيرة الى ان "هذا الامر أدى الى قطع طريق القبيات - الشنبوق بالاشجار المقطوعة".
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وأكدت في بيان، أنها لم تأذن لأي كان بقطع الأشجار، متمنية على مخابرات الجيش والقوى الامنية كافة التحرك عند الاتصال بهم للشكوى
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