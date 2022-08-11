إجراء حازم... دعوى من هذه البلدية ضد كل من قطع الأشجار فيها

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أعلنت بلدية القبيات أنها "في صدد إقامة دعوى لدى النيابة العامة، ضد كل من اعتدى على الغابات بقطع الأشجار في الملكيات العامة والخاصة، لا سيما تجار الحطب"، مشيرة الى ان "هذا الامر أدى الى قطع طريق القبيات - الشنبوق بالاشجار المقطوعة".وأكدت في بيان، أنها لم تأذن لأي كان بقطع الأشجار، متمنية على مخابرات الجيش والقوى الامنية كافة التحرك عند الاتصال بهم للشكوى