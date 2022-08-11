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لبنان

بدء ترميم قصر نوفل في طرابلس

Lebanon 24
11-08-2022 | 02:35
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بدأ يوم امس، العمل على ترميم قصر نوفل في طرابلس، والمعروف بإسم "المركز الثقافي البلدي"، وذلك عبر هبة مقدمة من الـUNDP  والـUNHABITAT ضمن مشروع التمكين البلدي MERP . 
ومن المتوقع ان ينتهي تنفيذ المشروع بعد نحو 3 أشهر أو 4 كحد أقصى.
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قصر نوفل

طرابلس

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