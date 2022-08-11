بدء ترميم قصر نوفل في طرابلس

بدأ يوم امس، العمل على ترميم قصر نوفل في طرابلس، والمعروف بإسم "المركز الثقافي البلدي"، وذلك عبر هبة مقدمة من الـUNDP والـUNHABITAT ضمن مشروع التمكين البلدي MERP .

ومن المتوقع ان ينتهي تنفيذ المشروع بعد نحو 3 أشهر أو 4 كحد أقصى.