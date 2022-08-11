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لبنان

عبد الله: قرار جنبلاط فتح قنوات الحوار مع حزب الله وطني

Lebanon 24
11-08-2022 | 02:54
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 اعتبر النائب بلال عبدالله في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، أن "قرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بفتح قنوات الحوار مع حزب الله في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر فيها لبنان، موقف وطني ويجب أن يكون موضع ترحيب من كل الأطراف لا مصدرا للتساؤلات".
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ولفت إلى أن "ربط النزاع وتنظيم الخلاف بين الحزب الاشتراكي وبين حزب الله قائم منذ فترة وليس جديدا والمطلوب اليوم هو البحث بعملية الاصلاح ووقف الانهيار لأن مخاطر الأمن الاجتماعي والاقتصادي أكبر من أي استحقاق دستوري".
 
أضاف: "مجرد حصول اللقاء والبحث في الأمور الداخلية مفيد وجنبلاط تواق لمحاولة كل الأفرقاء في مرحلة صعبة تمر فيها البلاد، وكل ما يحكى عن استفافات أمر مبالغ فيه".
 
وعن ملف ترسيم الحدود، أكد أن "الملف مسؤولية الرؤساء الثلاثة"، آملا أن "يبقى موقفهم موحدا ولا سيما أن الصراع مفتوح مع العدو الإسرائيلي".
 
وفي الشأن الصحي، أشار النائب عبدالله إلى أن "خطة تسريع إيصال الأدوية المدعومة لمرضى السرطان سلكت طريقها عبر آلية توفر قاعدة معلومات موحدة وتحد من نسب تهريب الأدوية، ويبقى أن تتجاوب الحكومة مع مطلب زيادة الاعتمادات لتغطية الآلية الجديدة التي توقع أن توضع قيد التنفيذ في أيلول المقبل".
 
وعن أزمة مستلزمات غسيل الكلى، أيد موقف وزير الصحة، ودعا إلى "إخراج الموضوع من إطار سياسة جني الأرباح لأن مصير أربعة آلاف مريض على المحك والتضحية مطلوبة من الجميع". 
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