لليوم الثاني... عمال وموظفو بلدية طرابلس يعتصمون للمطالبة بدفع مستحقاتهم

إعتصم عمال وموظفو بلدية طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، امام القصر البلدي في طرابلس، للمطالبة بدفع مستحقاتهم بالاضافة لانتخاب رئيس بلدية جديد ورفع اجورهم.



وانطلقوا من بعدها سيراً على الاقدام باتجاه سرايا طرابلس، حيث نفذوا اعتصاماً امامه.

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