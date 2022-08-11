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لبنان

جعجع عرض التطورات مع شيا: لانجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري

Lebanon 24
11-08-2022 | 03:40
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استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع  السفيرة الأميركيّة دوروثي شيا في معراب، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد، وجرى عرض للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
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وبحسب بيان، "اطلعت شيا رئيس القوّات على المستجدات التي يشهدها ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، وناقش الطرفان ملف استجرار الطاقة من مصر ، بحيث تبيّن ان هذا الاخير متوقفٌ اليوم عند مطلب تشكيل الهيئة الناظمة من قبل البنك الدولي، وهو امر لم تحرز فيه الحكومة اي تقدم حتى الساعة، مما يحرم اللبنانيين من الكهرباء ويبقيهم في الظلمة".
وختاما شدّد جعجع على "ضرورة مواكبة لبنان في المرحلة الدقيقة المقبلة وضمان انجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري".
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