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لبنان
اجتماع تنسيقي لنقابات المهن الصحية والطبية في بيت الطبيب.. اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
11-08-2022
|
03:49
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ترأس نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش اجتماعا تنسيقيا في بيت الطبيب شارك فيه كل من نقيبات ونقباء: المهن الصحية والطبية في لبنان نقيبات الممرضات ريما ساسين قازان، القابلات القانونيات ريما شعيتو، المهن البصرية نسرين الاشقر، ونقباء اطباء الاسنان رونالد يونس، المعالجين الفيزيائيين ايلي قويق، الصيادلة جو سلوم ، مختبرات الاسنان وليد جابر، وحضره محامي النقابة ميشال ريشا والدكتور بسام سعد ومستشار النقيب الاعلامي انطوان الحايك.
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يؤسس الاجتماع التنسيقي الى اعلان تجمع يضم المهن الطبية والصحية واعداد مسودة تفاهم بين المجتمعات الطبية والصحية تأخذ في الاعتبار خصوصية كل نقابة بهدف التعاون في ما بينها وتبادل الخبرات والتجارب النقابية وعمل النقابات ودورها في الاوضاع الراهنة التي فرضت تحديات على مجمل القطاع وكيفية التعاطي معها من خلال التعاون المشترك من جهة واعداد الافكار اللوجستية لتنفيذ الوصفة الطبية الالكترونية من جهة أخرى.
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