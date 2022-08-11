بدء جلسة لجنة المال لاستكمال درس مواد الموازنة

التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022، ويلي الجلسة مؤتمر صحافي للنائب كنعان.

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