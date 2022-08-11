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لبنان

لقاء بين الحجار وجبور.. هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
11-08-2022 | 04:36
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 كتب النائب جيمي جبور عبر صفحته  على "فيسبوك ":  "في لقاء صباحي بحثت مع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور الحجار في  الخطط الجديدة لبدء عملية عودة النازحين والتي تعمل عليها وزارته مع الأمم المتحدة  والحكومة السورية والإدارات المعنية في لبنان، كما تطرقنا إلى برامج الدعم التي توفرها الوزارة للعائلات المحتاجة وكيفية تعديل آليات التقييم فيها لتشمل فئات أوسع من المواطنين في القرى والبلدات العكارية".
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