هذا ما قاله بو صعب عن آخر تطورات مفاوضات الترسيم!

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استقبل رئيس الجمهوية العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس النواب بيار بو صعب الذي اعلن اثر اللقاء :"ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين مستمر في جهوده، وذلك بناء على الاجتماع الاخير الذي حصل في بعبدا"، مشيرا الى ان "هوكشتاين انتقل الى اسرائيل يوم غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع"، لافتا الى ان "الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم وليس لدينا وقت مفتوح الى ما لا نهاية وحفاظا على الاستقرار من المفترض ان تنتهي المهلة قبل ايلول".وردا على سؤال حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال:" هناك قوانين يجب ان تبت في مجلس النواب وهي الموازنة، وهذا الملف ينتظر ان ترسل الحكومة الى لجنة المال ارقامها، كما قانون السرية المصرفية ورئيس الجمهورية اشرف على نهاية دراسة هذا المرسوم وسيتم توقيع قانون السرية المصرفية".وبشأن التحقيق في تفجير المرفأ قال:" هناك جهود بملف التحقيق في قضية انفجار 4 آب وبين اليوم او الغد من المفترض ان نسمع جوابا ًمن المجلس الاعلى للقضاء الذي سيحدد المرحلة المقبلة"، وقال:"لا يوجد ظلم اكبر من ظلم انفجار مرفأ بيروت ويجب رفع هذا الظلم فكما هناك اهالي للشهداء بانتظار جلاء الحقيقة هناك مأسورون في السجن ويمكن ان يكونوا مظلومين".