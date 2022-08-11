من هو محتجز الرهائن داخل المصرف في شارع الحمرا؟

ذكرت معلومات قناة "الجديد" ان باسم الشيخ حسين (42 عاما) هو الشخص الذي يحتجز الموظفين داخل مصرف "فيدرال بنك" فرع الحمرا.

وبحسب التفاصيل فباسم لديه وديعة بقيمة 210 الاف دولار وشقيقه لديه 500 ألف دولار محجوزة داخل المصرف.

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