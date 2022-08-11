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لبنان
من هو محتجز الرهائن داخل المصرف في شارع الحمرا؟
Lebanon 24
11-08-2022
|
05:50
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ذكرت معلومات قناة "الجديد" ان باسم الشيخ حسين (42 عاما) هو الشخص الذي يحتجز الموظفين داخل مصرف "فيدرال بنك" فرع الحمرا.
وبحسب التفاصيل فباسم لديه وديعة بقيمة 210 الاف دولار وشقيقه لديه 500 ألف دولار محجوزة داخل المصرف.
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وبرر المواطن سبب تصرفه ودخوله الى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار ووالدهما دخل الى المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.
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المصدر: الجديد
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