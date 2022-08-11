عطلة الصحافة في عيد "انتقال السيدة العذراء"

اعلنت نقابة الصحافة في بيان انه "بمناسبة عيد "انتقال السيدة العذراء" الموافق يوم الاثنين 15 آب 2022، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم لتحتجب صباح الثلاثاء في السادس عشر منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".

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