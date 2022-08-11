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لبنان
مياه لبنان الجنوبي: حملة لإزالة التعديات على الشبكات
Lebanon 24
11-08-2022
|
06:23
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان انه "سعياً من المؤسسة لتأمين الانصاف في توزيع المياه وضمان استمرار التغذية في المدن والبلدات ضمن نطاق صلاحياتها، واشتداد وتيرة التقنين القاسي للكهرباء الذي أوصل إنتاجية وتوزيع المياه الى الحدود الدنيا، وبعد ازدياد الشكاوى لناحية عدم وصول المياه للمستحقين والمستفيدين القانونيين، يهم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن تحيط السادة المواطنين علماً بأنها ستبدأ بتاريخ 25 آب الجاري حملة لإزالة التعديات على الشبكات بأنواعها كافة وتسطير محاضر ضبط وغرامات مالية تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي، وعليه تنصح المؤسسة المواطنين باتخاذ الإجراءات الفورية التالية:
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1- تصحيح أوضاعهم والاستفادة من التخفيض المتاح لبدل الاشتراك الجديد والذي يصل الى 50% من اجمالي الرسوم.
2- المبادرة الى إزالة التعديات طوعياً (شفاطات، وصلات منزلية على الشبكة العامة، وصلات تجارية، تعدي على منشآت أو شبكات عامة على اختلاف أنواعها).
3- الإبلاغ عن أي تعد من خلال الاتصال بالدوائر التي يتبعون لها أو من خلال الاتصال بالرقم 1785 من أي هاتف أرضي.
4- تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة المحمولة وتقديم شكوى أو بلاغ عن تعديات وتدعيمها بصور وتحديد موقع لتسهيل عمل لجان إزالة المخالفات والتعديات.
5- تسهيل عمل لجان المخالفات والتعديات والتعاون معهم لتحقيق أكبر قدر من الانصاف في تطبيق القوانين المرعية الاجراء.
كما وتلفت المؤسسة عناية السادة المواطنين الى انها ستتخذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والعملية التي ستنظم وتضبط عملية توزيع المياه وضمان وصولها للمستحقين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمسؤولة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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