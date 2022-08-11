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لبنان

رواتب القطاع العام تدفع في هذا التوقيت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-08-2022 | 06:35
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أكد مصدر معني في وزارة المال لـ" لبنان 24" ان رواتب القطاع العام ستكون جاهزة للقبض من المصارف اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل".
 
 
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