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لبنان
رواتب القطاع العام تدفع في هذا التوقيت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-08-2022
|
06:35
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أكد مصدر معني في وزارة المال لـ" لبنان 24" ان رواتب القطاع العام ستكون جاهزة للقبض من المصارف اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل".
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