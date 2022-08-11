بعد حادثة "فيدرال بنك" في الحمرا... هل يلجأ موظفو المصارف إلى الإضراب؟

بعد دخول أحد المودعين المسلحين إلى مصرف "فيدرال بنك" في الحمرا وإحتجازه الرهائن، قال رئيس إتحاد نقابة موظفي المصارف لـ"الجديد" إنّ "كل ما نريده أن تنتهي هذه الحادثة بسلام، ولن نلجأ إلى الإضراب لأنه "لا بقدم ولا بأخر".

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