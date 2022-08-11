Advertisement

لبنان

شخص يتسلم التفاوض نيابة عن المودع مع المعنيين.. وهذا ما أكده

Lebanon 24
11-08-2022 | 07:16
A-
A+
Doc-P-979858-637958242568920925.jpeg
Doc-P-979858-637958242568920925.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس جمعية المودعين حسن مغنية "ان المودع المسلح في داخل مصرف في الحمرا  وبعد التفاوض معه، كلفه نقل طلبه الحصول على وديعته كاملة والبالغة 210 آلاف دولار"، وقال: انه متوجه الان الى جمعية المصارف وإدارة المصرف للتفاوض معهما ونقل طلبه، وقوله انه مستعد لخطوات لم تحمد عقباها ما لم يحصل على وديعته".
Advertisement
 
في وقت يصر المحتجز على الحصول على ودائعه كاملة. يمكن الاطلاع على أحدث المعطيات من خلال الضغط هنا: 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2022-08-11
05:11 | 2022-08-11
09:32 | 2022-08-11
12:04 | 2022-08-11
12:02 | 2022-08-11
11:59 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website