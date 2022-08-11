شخص يتسلم التفاوض نيابة عن المودع مع المعنيين.. وهذا ما أكده

أعلن رئيس جمعية المودعين حسن مغنية "ان المودع المسلح في داخل مصرف في الحمرا وبعد التفاوض معه، كلفه نقل طلبه الحصول على وديعته كاملة والبالغة 210 آلاف دولار"، وقال: انه متوجه الان الى جمعية المصارف وإدارة المصرف للتفاوض معهما ونقل طلبه، وقوله انه مستعد لخطوات لم تحمد عقباها ما لم يحصل على وديعته".

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