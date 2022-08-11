بري استقبل سفيري الاوروغواي وبريطانيا

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الاوروغواي الجديد كارلوس غيتو في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

كما استقبل الرئيس بري أيضاً السفير البريطاني هاميش كاول في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

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على صعيد آخر ، تلقى الرئيس نبيه بري برقية تهنئة من رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .