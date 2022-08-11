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لبنان

مودعون أمام مصرف "فدرال بنك" في الحمرا... هذا ما طالبوا به

Lebanon 24
11-08-2022 | 07:32
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حضر عدد كبير من المودعين الى أمام مصرف "فدرال بنك" في الحمرا، وأعلنوا عن تضامنهم مع المودع ب.ال.ح الذي يحتجز الموظفين وعملاء المصرف، وطالبوا بتحرير ودائعهم.
 
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مصرف

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