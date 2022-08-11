مودعون أمام مصرف "فدرال بنك" في الحمرا... هذا ما طالبوا به

حضر عدد كبير من المودعين الى أمام مصرف "فدرال بنك" في الحمرا، وأعلنوا عن تضامنهم مع المودع ب.ال.ح الذي يحتجز الموظفين وعملاء المصرف، وطالبوا بتحرير ودائعهم.

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