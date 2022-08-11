حادثة "فدرال بنك"... "بروفا" سريعة لغضب الناس وأوجاعها

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وفي هذا الاطار تعددت الروايات وكثرت التخمينات، لكن حقيقة واحدة لا بد من التوقف عندها متمثلة في ان اللعب بأرزاق الناس وجنى اعمارهم والتعاطي مع المودعين وكأنهم قاموا باقتراف ذنب معين بحال قيامهم بالمطالبة بحقوقهم عبر تظاهرات سلمية او احتجاجات او دعاوى قضائية، امر يجب اعادة النظر به.كل هذه الأمور مجتمعة ستدفع دون ادنى شك الى تفلت ولو بنسب مختلفة، فالمواطنون الذين ضاقت بهم الحياة، سيلجأون الى "العنف" لاسترجاع حقوقهم لاسيما ان كل المجريات تشير الى مزيد من التعطيل ومزيد من العناد السياسي الذي سيضع البلاد في دوامة جديدة من الانتظار وبالتالي سنكون جميعا أمام استخفاف اضافي بوجع الناس وهمومها.