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لبنان

بعد معلومات عن فرار أحد الموقوفين.. مستشفى الزهراء توضح

Lebanon 24
11-08-2022 | 07:51
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صدر عن مستشفى الزهراء - مركز طبي جامعي، البيان الاتي:
 
"توضيحا لما يتم تداوله عبر العديد من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن احداث حصلت في مستشفى الزهراء على خلفية فرار أحد الموقوفين.
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فإن المستشفى، يؤكد أن عملية الفرار التي حصلت إنما هي موضع متابعة من القوى الأمنية في عهدة القضاء المختص ولا صحة على الاطلاق لكل التأويلات التي رافقت تغطية الخبر المذكور لا سيما لجهة حصول استقالات في المستشفى.
 
إن المستشفى يطلب من كافة وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة واستيقاء المعلومات من مصدرها الصحيح وتصر على نشر هذا البيان انطلاقا من حق الرد المكرس قانونا.
 
إن المستشفى يعتبر كل ما يطالها ما هو الا محاولات يائسة وبائسة لثنيها عن مسيرة التقدم التي تشهدها على كل المستويات الطبية والبحثية والأكاديمية والإدارية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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