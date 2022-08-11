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لبنان

نصار: للخروج من النمط التقليدي لمهرجانات سياحية كانت صورة عن اقتصاد ريعي

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:12
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بدأ وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار جولته في بلدة القبيات، بدعوة من لجنة مهرجانات القبيات الدولية برئاسة سينتيا هادي حبيش، بافتتاح المكتب السياحي الاول في دار بلدية القبيات وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وبلدية القبيات، في حضور شخصيات معنية. 
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وكانت كلمة للوزير نصار شكر فيها الجميع على حفاوة الاستقبال واعتبر "ان افتتاح هذا المكتب في القبيات يأتي في اطار خطة اللامركزية السياحية". وقال:" ليس المهم اننا افتتحنا مكتبا سياحيا الاهم كيفية تفعيل هذا المكتب وربطه بالنظام الالكتروني العام التي وضعته الوزارة لكافة المناطق اللبنانية والذي يتضمن داتا معلومات عن كل ما يتعلق بالسياحة في عكار وفي كل لبنان".
 
وشدد على "أهمية الخروج من النمط التقليدي للمهرجانات السياحية التي كانت صورة عن الاقتصاد الريعي الذي اوصل البلاد الى ما نحن عليه اليوم".
 
واعرب نصاره عن سروره لزيارة عكار للمرة الاولى واعدا بتكرار الزيارات، شاكرا لحبيش دعوتها واهتمامها. 
 
ثم انتقل نصار والحضور الى مطعم شلال السمك حيث أعدت ترويقة قروية من الاطباق التقليدية المحلية كافة ،على وقع موسيقى واغاني فرقة لامي LAMI الموسيقية الياس شمعون.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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