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لبنان

نايلة قمير عبيد نائباً لرئيسة غرفة التجارة الدوليّة

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:10
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صدر عن غرفة التجارة الدولية–لبنان، التالي:
 
تقدمت غرفة التجارة الدولية – لبنان عبر رئاستها وأمانتها العامة للأمين العام لغرفة التجارة الدولية في باريس بطلب ترشيح الدكتورة نايلة قمير عبيد لمنصب نائب رئيس غرفة التجارة الدولية. وإستناداً الى ذلك تم إنتخابها عن طريق الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة في الرابع عشر من حزيران 2022 في المكسيك ، لتكون بذلك أوّل امرأة لبنانية وعربية وشرق أوسطية تتبوأ هذا المنصب والثالثة في العالم منذ تأسيس المعهد قبل مئة وسبعة أعوام، وذلك بعد أن شغلت ولا تزال منصب العضويّة في المجلس التنفيذي للغرفة.
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وعبّرت البروفيسورة قمير في معرض لقاءٍ مفتوحٍ مع طاقم العاملين في غرفة التّجارة الدّوليّة (99th Virtual Town Hall)، بأنها مقتنعة برؤية ورسالة غرفة التجارة الدوليّة والمهام المنوطة بها في العالم، وأنّ هذه الغرفة ستستمرّ في إيجاد الأدوات المناسبة لتوفير الحلول المستدامة لمجتمع الأعمال التّجاريّة الدّولي، وضمان تحقيق المساواة في العالم، وتعزيز ثقافة الوسائل البديلة لحلّ النزاعات الدوليّة.  
 

 

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