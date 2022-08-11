هذا موعد لقاء جنبلاط مع وفد "حزب الله"

أفادت "الجديد"، أنّ اللقاء بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل سينعقد عصر اليوم، في كليمنصو.

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