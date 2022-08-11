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لبنان

هذا موعد لقاء جنبلاط مع وفد "حزب الله"

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:07
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أفادت "الجديد"، أنّ اللقاء بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل سينعقد عصر اليوم، في كليمنصو.
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