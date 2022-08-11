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لبنان

حميه بحث مع سلام في اهمية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:35
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 تناول وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم، مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، "ايجابيات الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية، وتلك المعوقات التي تحول دون دخول لبنان في هذه المنظمة".
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واكد حميه  انه "تم الاتفاق مع سلام على السير بخارطة طريق لتسهيل دخول لبنان الى المنظمة"، معبراً عن" استعداد وزارة الاشغال العامة والنقل لتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك ضمن نطاق الوزارة، تحت سقف السيادة اللبنانية لما فيه فائدة للبنان واللبنانيين وتفعيل العلاقات مع الدول المعنية"، وفق ما افاد مكتب حميع الاعلامي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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