ماذا يجري في إهراءات القمح في مرفأ بيروت؟

أفادت الـ"أم تي في"، أنّه بعد ثبات لمدة أسبوع تقريبًا، عادت إهراءات القمح الشمالية في مرفأ بيروت لتُسجّل حركة ميول تدعو إلى مراقبتها لمعرفة موعد إنهيارها.

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