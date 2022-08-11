اصابة أحد عناصر الدفاع المدني بلدغة أفعى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض متطوع في الدفاع المدني للدغة افعى اثناء اخماد حريق في منطقة الرميلة.

وعلى الفور تم نقله الى مستشفى "غسان حمود الجامعي" في صيدا.