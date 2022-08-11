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لبنان

اصابة أحد عناصر الدفاع المدني بلدغة أفعى

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض متطوع في الدفاع المدني للدغة افعى اثناء اخماد حريق في منطقة الرميلة.
 
وعلى الفور تم نقله الى مستشفى "غسان حمود الجامعي" في صيدا.
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