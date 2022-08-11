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لبنان

دير عمار خارج الخدمة... مزيد من ساعات التقنين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-08-2022 | 08:54
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أفادت مصادر خاصة بـ "لبنان 24" ان معمل دير عمار الحراري سيخرج عن الخدمة اعتباراً من مساء الاثنين المقبل وذلك لمدة لم تحدد بسبب نفاد مخزون مادة المازوت من خزانات المعمل.
 وحتى الآن لا موعد لوصول اي باخرة تحمل مادة الفيول إلى معمل دير عمار.
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