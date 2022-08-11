دير عمار خارج الخدمة... مزيد من ساعات التقنين

Advertisement

أفادت مصادر خاصة بـ "لبنان 24" ان معمل دير عمار الحراري سيخرج عن الخدمة اعتباراً من مساء الاثنين المقبل وذلك لمدة لم تحدد بسبب نفاد مخزون مادة المازوت من خزانات المعمل.وحتى الآن لا موعد لوصول اي باخرة تحمل مادة الفيول إلى معمل دير عمار.