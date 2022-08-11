النائب المر بعد زيارته المطران عودة: الاستماع الى رأي سيدنا وتوجيهاته أمر أساسي

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ميشال الياس المر، التالي:

زار النائب ميشال المر اليوم راعي ابرشية بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية في الاشرفية وعرض معه المستجدات السياسية والظروف الصعبة الحياتية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون وسبل معالجتها.

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واشاد النائب بمواقف المطران عودة الداعية الى وقف مسلسل العجز والتعطيل والهدر والفساد والاسراع في وضع خطة لانقاذ لبنان وضرورة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها الدستوري خاصة وان الشعب لم يعد يستطيع ان يتحمل اكثر مما تحمله حتى الان من لامسؤولية واهمال ووعود لا تنفذ.

وقال النائب المر: "صحيح أن اللقاء مع سيدنا المطران عوده يأتي عشية عيد انتقال السيدة العذراء، لكن اللقاء مع مرجعية روحية ووطنية بحجم المطران عودة ليس فقط للمعايدة، بل هو فرصة لعرض كل الملفات الأرثوذكسية والوطنية من مختلف الجوانب، سياسياً ومعيشياً وخدماتياً، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي نتمنى أن نتجاوزها سريعاً".

وأضاف " الاستماع الى رأي سيدنا وتوجيهاته أمر أساسي".